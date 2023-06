Arrigoni | «L’Inter non parte sconfitta! In attacco ha 3 top giocatori»

(Di sabato 10 giugno 2023) Claudioha parlato delfinalista di Champions League. Manchester City ovviamente più forte sulla carta, ma i nerazzurri possono giocarsela COMPLICATA ? Le parole dia Sportitalia mercato su Manchester City-Inter: «Lukaku subentrando può anche fare qualcosa di più. Se mettiamo assieme le rose non c’è assolutamente partita, ma detto questo, è una partita secca. Devi fermare il migliore attaccante del mondo e non è semplice. Però Inzaghi dirà ai suoidi non partire sconfitti perché hai Lukaku, un campione del mondo, hai Dzeko che ha giocato mille partite così importanti. Io non stravolgerei per l’ultima partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Già dalla prossima partita contro, il Napoli ripartirà ... più verve per portare a casa punti utili per raggiungere'ottavo ...2001 - 2002 affianca per le prime 26 giornate Daniele...... entrambi classe 1959 come Danieleda Borello prezioso ... La cessione, non gradita dalla tifoseria, offrì'occasione a ... in particolare i ventenni Luca Garritano (in comproprietà con)...... entrambi classe 1959 come Danieleda Borello prezioso ... La cessione, non gradita dalla tifoseria, offrì'occasione a ... in particolare i ventenni Luca Garritano (in comproprietà con)...