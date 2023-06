Arrampicata | Coppa del Mondo Boulder Bressanone 2023 | Miriam Fogu si ferma in semifinale

(Di sabato 10 giugno 2023) Siinla prova dinella tappa dideldisportiva. L’azzurra era riuscita ad entrare tra le prime 20 dopo le eliminatorie, ma ha chiuso il penultimo atto proprio in ventesima posizione, lontana dalle prime sei che conquistavano l’accesso alla finale. In vetta alla classifica la super favorita statunitense Natalia Grossmann, che precede la coreana Seo Chaehyun e la serba Stasa Gejo. Le altre tre che si contenderanno il titolo saranno l’israeliana Kerem Ayala, l’australiana Oceania Mackenzie e l’austriaca Johanna Farber. SportFace.

L'iraniana Elnaz Rekabi è apparsa per la prima volta a un torneo dida quando lo scorso ... è arrivata 41esimo posto a pari merito in una gara didel Mondo a Bressanone. Elnaz Rekabi ...I risultati della prima giornata delladel Mondo disportiva, con la tappa di Bressanone per la specialità del boulder. Alla Vertikale sono andate in scena le qualificazioni maschili, che hanno visto sei italiani ......i nostri 8 alfieri azzurri in trasferta a Loverval hanno disputato la terza e ultima tappa di... Stella Giacani (The Change Climbing) al 38°, Miriam Fogu (Libera ASD) al 46°. I ...

Elnaz Rekabi era finita nell'occhio del ciclone per non aver indossato l'hijab in una gara in Corea. La famiglia era stata anche minacciata. Ora ha partecipato alla Coppa del Mondo a Bressanone ...E' iniziata la quinta tappa di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva dedicata al boulder. Dopo l'impegno la settimana scorsa a Praga, in questo weekend gli atleti sono in gara a Bressanone (Ita ...