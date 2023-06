Aria di Festa dal 30 giugno al 3 luglio 2023

(Di sabato 10 giugno 2023) Presentata oggi a Udine nella sede della Regione l’edizionedidi, la kermesse enogastronomica organizzata e promossa dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele in programma dal 30al 3a San Daniele del Friuli. Giunta alla 37esima edizione,dicelebrerà anche quest’anno il solido legame che unisce il Prosciutto di San Daniele DOP al suo territorio di origine. Tra talk, masterclass, laboratori, visite guidate e attività dedicate alla promozione del Prosciutto di San Daniele avrà luogo una manizione unica nel suo genere, dove le eccellenze regionali incontreranno la cultura, la musica e il vivere bene, in un contesto diche a ogni edizione attrae da ogni ...

"La Regione è sempre stata a fianco del Consorzio del prosciutto di San Daniele nella promozione di Aria di Festa perché è uno degli eventi che, nell'ambito del turismo enogastronomico, è in grado di ...