Argentina | centinaia di tifosi accolgono Messi a Pechino

(Di sabato 10 giugno 2023) Sono stati inad accogliere Lionelall’aeroporto di. Il 35enne, a poche ore dall’annuncio del suo trasferimento all’Inter Miami, è sbarcato a bordo di un jet privato in vista dell’amichevole dell’contro l’Australia di giovedì prossimo. In tanti ad attenderlo anche davanti al suo albergo. La sfida fra Albiceleste e Socceroos sarà la prima partita internazionale in Cina da tre anni a questa parte, dopo le restrizioni causate dalla pandemia. SportFace.

... arrivato nella capitale cinese con un jet privato per un'amichevole dell'. L'attaccante, campione del Mondo 2022, è stato acclamato in aeroporto dadi tifosi esultanti, che hanno ...

