Apple Vision Pro | il giudizio di Zuckerberg | Nulla che non abbiamo già fatto prima noi

(Di sabato 10 giugno 2023) In un incontro con i dipendenti, il Ceo di Meta sminuisce la portata del visore per realtà mista presentato a Cupertino, anche se non lo ha ancora provato. Ma la sua azienda potrebbe laa trarne vantaggio

Nel corso di un incontro con lo staff Meta Quest di Menlo Park, il CEO Mark Zuckerberg ha commentato l'annuncio delPro di, presentato la scorsa settimana. L'ingresso dinel campo della realtà mista, che Meta ha posto come suo business centrale alla ricerca della creazione del metaverso, per ...Anche se non sono una giocatrice d'azzardo, sarei pronta a scommettere qualsiasi cosa sul fatto che ilPro disi rivelerà un flop . Quando il nuovo visore per la realtà mista da 3499 dollari sarà in vendita nel 2024, non c'è dubbio che i fan più irriducibili della società di Cupertino e ...Non a caso il messaggio nel video di presentazione sottolinea "quando indossiPro vedi il tuo mondo con l'aggiunta delle tue app preferite". Meta è partita dalla realtà virtuale (e dai ...

Zuckerberg non teme il Vision Pro di Apple, non ha nessuna "soluzione magica" HDblog

Secondo Wired US il nuovo visore per la realtà mista della società è destinato fallire come i suoi predecessori, ed è forse il segnale che Cupertino ha perso la sua capacità di innovare ...Atteso da anni, il visore per la realtà aumentata di Apple è stato finalmente presentato da Tim Cook in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple, ...