Apple Vision Pro | il giudizio di Zuckerberg | Nulla che non abbiamo già fatto prima noi

(Di sabato 10 giugno 2023) In un incontro con i dipendenti, il Ceo di Meta sminuisce la portata del visore per realtà mista presentato a Cupertino, anche se non lo ha ancora provato. Ma la sua azienda potrebbe essere laa trarne vantaggio

La batteria del visore Apple potrebbe essere sostituibile: a lanciare l’ipotesi è un utente di Twitter che ha notato un piccolo particolare probabilmente sfuggito ai più.Vision Pro di Apple: un Tour de Force tecnologico o un salto dello squalo Tra i tanti visori di realtà virtuale e aumentata sul mercato, Vision Pro di Apple è uno dei dispositivi più attesi e discuss ...