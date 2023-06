Antonella Clerici | come vive Eddy Martens dopo la fine della loro storia

Al posto di È sempre Mezzogiorno conc'è il doppio appuntamento con Camper in viaggio (alle 12) condotto da Tinto e Roberta Morise che viaggeranno in giro per l'Italia, in compagnia ...FORLIMPOPOLI (FC) " Riflettori nazionali per la Festa Artusiana protagonista ieri mattina nella trasmissione 'È sempre mezzogiorno' su Rai 1 condotta da. Definita tra gli appuntamenti dell'estate a cui è impossibile rinunciare in Romagna, in studio è stata evidenziata la peculiarità di evento gastronomico e culturale dedicato al ...- È stato uno dei giurati della edizione Sanremo Young del 2018 condotto da. - Non sembrerebbe essere amante dei socia l, però abbiamo avuto modo di trovare il suo profilo Instagram ...

Arriva l’estate anche per i palinsesti Rai. Che cosa ci aspetta nel Day Time di Rai 1 Informazione, intrattenimento, educazione e viaggio sono le parole d’ordine. Da 19 giugno alle 9 si riaccende ** ...Non c’è due senza tre e la quarta stagione verrà da sé! E’ Sempre Mezzogiorno, la trasmissione del mezzogiorno di Rai 1, ritornerà dopo l’estate per il quarto anno consecutivo. Oggi Antonella Clerici ...