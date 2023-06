Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Carolina Scopre Di Appartenere Alla Famiglia Silva!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 10 giugno 2023)Sei: Rosalia fa una rivelazione alle Silva, mentrediche tanto disprezza… Seiprosegue e, nel corso delle, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena clamoroso., che finora è stata al centro dell’attenzione per il suo matrimonio con German e per la sua falsa gravidanza, farà parlare di sé per una sorprendente scoperta. Infatti verrà a sapere dipropriosua tanto odiataSilva.Sei...