Anticipazioni La Ragazza E L’Ufficiale | Puntate Turche | Kurt Seyit Toglie La Vita A Petro!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 10 giugno 2023)La: Petro dà la caccia aperché vuole liberarsi del rivale per stare con Shura. Alla fine, èa tendergli un’imboscata con successo… Lafarà compagnia ai telespettatori per tutto il periodo estivo, con la bellissima storia d’amore trae Shura. Questa bella relazione però sarà anche molto contrastata, non soltanto dalla guerra ma anche dal perfido Petro. Nel corso delleprenderà la situazione in mano e deciderà di liberarsi del suo nemico una volta per ...