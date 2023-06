Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | domenica 11 giugno

Nuovi e avvincenti episodi diAmara sono in arrivo per i telespettatori di Canale 5. Ledelle puntate che andranno in onda prossimamente, rivelano che a villa Yaman arriverà Sevda, l'ex amante del padre di ...Come nelle, non sono mancate le sorprese , a partire dai copricapi indossati dai musicanti a inizio e fine concerto e dalla inusuale partecipazione nella formazione di un basso e di una ...Ma leturche diAmara annunciano che accadrà molto di più. Se è vero infatti che inizialmente l'uomo sarà arrabbiato con l'ex fidanzata per avergli tenuto nascosta una notizia ...

“Terra amara”, le anticipazioni: misteriose sparizioni Tv Sorrisi e Canzoni

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 4 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Behice sarà molto preoccupata per la dottoressa Mujgan, sua nipote, e così la terrà all'oscuro di alcune ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, nelle puntate di giovedì e venerdì Demir chiederà a Uzum di custodire il loro segreto ...