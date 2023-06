(Di sabato 10 giugno 2023) Non sono più indi vita le vittime dell'aggressione di due giorni fa in undidove un rifugiato siriano ha accoltellato quattrotra i due e i tre anni e due adulti. La ...

La pm diLine Bonnet - Mathis inoltre ha riferito che l'aggressore, il 31enne Abdalmasih Hanoun, "non ha voluto parlare", né durante le 48 ore di detenzione della polizia, né davanti ai due ...La7.it - Non sono più in pericolo di vita le vittime dell'aggressione di giovedì in un parco didove un rifugiato siriano ha accoltellato quattro bambini tra i due e i tre anni e due adulti . ...... ha ribadito la pm diLine Bonnet - Mathis. L'ex moglie, rimasta in Svezia, in una ... Alcuni video sui social mostrano che quando l'uomo ha tiratoil coltello al grido di "in nome di Gesù", ...

Annecy, fuori pericolo i bambini accoltellati nel parco - Europa Agenzia ANSA

I quattro bambini e i due adulti feriti nel selvaggio accoltellamento di Annecy sono fuori pericolo: l'aggressore continua a parlare ...Non sono più in pericolo di vita le vittime dell'aggressione di due giorni fa in un parco di Annecy dove un rifugiato siriano ha accoltellato quattro bambini tra i due e i tre anni e due adulti. (ANSA ...