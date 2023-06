Annalena Benini e Paola Peduzzi raccontano Review

(Di sabato 10 giugno 2023) Sul palco della Festa dell'innovazione di Venezia, la vicedirettrice del Foglioe la direttrice dila rivista culturale, letteraria e di attualità del Foglio, in edicola ogni mese.

... Philippe Audegean, Derk Visser, Jiri Hajicek, Massimo Capaccioli, Ernesto Galli della Loggia, Biagio de Giovanni, Eva Cantarella, Sabina Guzzanti, Daniele Mencarelli, Victoria Belim,,...la conosce da sempre questa storia, fa parte della sua famiglia., giornalista, scrittrice, neo direttrice del Salone del Libro, presenta il suo nuovo libro ""...Lo slancio verso gli altri, quell'apertura mentale, l'empatia che le grandi vite e i libri insegnano.nel suo nuovo libro(Einaudi) raccontaTonelli, riscoperta dall'autrice quando affrontava un problema di salute, sua cugina di terzo grado. Nata a Forlì nel 1943, ...

Il mensile culturale diretto da Annalena Benini presenta il suo sito. Una miniera d'oro con l'archivio di tutti i numeri, accessibile anche a chi non è abbonato per questo primo periodo promozionale ...Torna Salerno Letteratura, dal 17 al 24 giugno. E per l'undicesima edizione saranno oltre centosessanta gli ospiti, italiani e internazionali, che animeranno il centro storico di Salerno ...