Andrea Bocelli guest star a Beautiful

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 10 giugno 2023)(Us Mediaset) Non ci saranno soltanto Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi nelle puntate digirate a Roma nelle scorse settimane. La verad’eccezione della soap americana nella trasferta nostrana sarà infatti, che parteciperà ad un episodio insieme alla moglie Veronica e alla figlia Virginia. La puntata cone famiglia tra i protagonisti verrà dunque trasmessa, ovviamente negli States, lunedì 26 giugno 2023 e vedrà Brooke (Katherine Kelly Lang) rivolgersi proprio a Veronica, una sua amica, per fare in modo checanti la canzone ‘A te‘ per il suo amato Ridge (Thorsten Kaye). Un momento romantico per la coppia, che negli scorsi mesi si è ...