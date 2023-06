Andrea Bocelli con moglie e figlia guest star in Beautiful | ecco cosa farà nel cameo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo i Simpsons,conquista anche. Il cantante, insieme con laVeronica Berti e l’ultima, l’undicenne Virginia, sarà una “comparsa” speciale nella soap più popolare al mondo. Ilsarà inserito nell’ultima delle puntate registrate lo scorso maggio a Roma, dove la soap più popolare del mondo è approdata per la prima volta in 36 anni. Nella scena, il tenore, seduto al pianoforte affiancato da, canterà per per Brooke e Ridge (interpretati da Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye) il suo celebre brano “A te“. La puntata dovrebbe andare in onda sulla Cbs lunedì 26 giugno, mentre in Italia bisognerà attendere fino alla primavera del 2024 per vederee famiglia in onda su Canale ...