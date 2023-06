“Ampiamente raggiungibile” Renzi fissa un' ambiziosa asticella per le Europee

(Di sabato 10 giugno 2023) Italia Viva si riunisce e Matteotraccia la strada futura. Il leader del partito, nel suo intervento conclusivo all'assemblea nazionale che si è tenuta a Napoli, ha stabilito un obiettivo da raggiungere nel 2024, anno in cui si terranno le elezioni: “Se noi faremo quello che abbiamo detto di fare, il 10% sarà un risultato. Se lo facciamo - ha evidenziato- nei gruppi al Parlamento europeo sei il secondo gruppo, e significa che dentro la famiglia Renew Europe sei uno di quelli che dà le carte, e senza Renew Europe non c'è maggioranza in Europa. Il nostro sforzo nella lista può portare i nostri parlamentari europei a giocare un ruolo decisivo. È il grande meccanismo del dare tutti una mano e tenersi insieme secondo il nobile principio della politica”. ...

solo a piedi con una passeggiata di circa venti minuti, la spiaggia di Porto ... Sardegna Che la Sardegna sia il paradiso per chi ama il mare e la spiaggia è cosarisaputa. Ma ...Questo menu OSD èazionando il piccolo joystick posizionato al centro , sotto il logo ... comunquesotto quello che viene considerato come il limite di tolleranza, ovvero 3. Il ...Ed è normale pensare che la squadra di Castori in questo match siafavorita. Dall'altro lato si pensa già alla prossima stagione, mentre in casa umbra l'obiettivo è ancora, ...