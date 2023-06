lancia l'T -2 Ocean Blue: uno smartwatch per l'outdoor che promuove la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa ., brand di punta nel settore degli smart wearables e parte ...Aggiungendosi alla recente lineup diche include i modelli GTR Mini e T -Ultra, la società sta preparando l'arrivo del Pop 3S e del promettente Cheetah. Le notizie più recenti ...è pronta a portare sul mercato nuovi smartwatch: a GTR Mini e T -Ultra, entrambi presentati a marzo , si affiancheranno presto Pop 3S - anticipato di recente dalla divisione indiana di ...

Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue ufficiale per il World Oceans Day 2023 TuttoAndroid.net

Amazfit Pop 3S è un dispositivo stiloso ed elegante ... vi segnaliamo il debutto di GTR 4 Limited Edition, del rugged T-Rex Ultra e dell'indossabile compatto GTR Mini.It's up for pre-orders in the US and Europe. Amazfit launched the T-Rex 2 rugged smartwatch last year in four colors - Ember Black, Astro Black & ...