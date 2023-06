(Di sabato 10 giugno 2023) Ma il futuro a quanto pare è tutt'altro che deciso, soprattutto perché adesso entrano in campo gli arabi, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina hanno fatto ...

raggiuge Ronaldo in Arabia Saudita: per il tecnico della Juventus è arrivata un'offerta da brividi. I bianconeri pronti a cambiare tecnico La conferma ufficiale per Massimiliano è arrivata solamente qualche giorno fa da Scanavino. Ma il futuro a quanto pare è tutt'altro che deciso, soprattutto perché adesso entrano in campo gli arabi, che secondo quanto riportato

Allegri raggiunge Ronaldo: offerta da brividi, la Juve cambia allenatore JuveLive

Malgrado la conferma ricevuta di Scanavino, resta qualche voce sull'ipotesi addio di Allegri. Possibile un incontro con John Elkann per definire la questione in un modo o nell'altro.