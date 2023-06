Allegri non ascolta alcuna offerta | il suo futuro è alla Juve

Una stanchezza cheimplica sfiducia, anzi: nonostante le sirene estere suonate nelle ultime ore,è sicuro della sua scelta e resterà ancora con la Juve ...lascia la Juventus: in mente solo i bianconeriIl popolo della Juventus, però, resterà deluso; a quanto sembra, infatti,ha deciso di restare sulla panchina bianconera anche il ...... il difensore, arrivato dal Torino nel corso della passata sessione estiva, ci ha messo veramente poco ad imporsi nella difesa di. Fare bene alla Juventusè mai semplice ma Bremer ha ...

Allegri non ascolta nessuna offerta: il suo futuro è alla Juve Corriere dello Sport

a partire dal futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus: "Penso che non sia cambiato molto - ha detto Branchini a Sky Sport -, credo che Allegri sia coinvolto in questo progetto che è molto ...Nonostante le conferme a più riprese da parte della dirigenza della Juventus, la permanenza di Max Allegri sulla panchina bianconera potrebbe essere messa in discussione. Stando a quanto riportato dal ...