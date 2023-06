Allegri in Arabia Saudita? Zazzaroni | “Ci metto la mano sul fuoco che…”

(Di sabato 10 giugno 2023) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ha detto la sua sul possibile approdo diin. L’chiama Massimiliano. Di qualche ora fa la notizia secondo cui il tecnico della Juventus potrebbe abbandonare Torino e l’Italia per intraprendere una nuova ‘avventura’ esotica e trasferirsi in, dove gli è stata fatta un’offerta difficilmente rifiutabile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i colloqui tra gli emissari di Riad e l’allenatore bianconero si stanno intensificando. I contatti sono stati avviati nei giorni scorsi e nelle prossime 24-48 orescoprirà quali sono le carte in tavola. A commentare la notizia è stato anche il ...

Commenta per primo E' stata la notizia bomba della mattinata di sabato: una super offerta dall'Saudita per Massimilianoe un incontro in programma a Montecarlo per discuterne. Il summit, secondo la Gazzetta dello Sport , servirà a presentare all'allenatore il patron di uno dei ...Si scrive #___ e si può tradurre grossomodo come "i tifosi dell'Al Hilal rifiutano". Inè trending topic, cioè tra gli argomenti più digitati, nella giornata della notizia dell'...Saudita senza freni: dopo Cristiano Ronaldo, Benzema e forse anche Massimiliano, 'comprano' anche gli arbitri Senza freni. Ma si sa: quando ci sono delle possibilità economiche che ...

Juve, sirene arabe per Allegri: previsto un vertice a Montecarlo - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri alla Juve guadagna 9 milioni di euro a stagione, e la possibilità di avere di fornte un’offerta realmente irrinunciabile potrebbe essere concreta. Questa volta a causa di una super offerta che ...Nella puntata di Deejay Football Club, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri.