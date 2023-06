Allegri in Arabia? I tifosi sul piede di guerra | “non lo vogliamo” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) Sono in corso valutazioni sul futuro di Massimiliano, nel mirino di due club inSaudita. La stagione sulla panchina della Juventus non è stata di certo positiva e il tecnico bianconero è stato criticato pesantemente anche dai. Il livornese è legato da altri due anni di contratto con la Juventus a cifre altissime e l’eventuale addio è legato alla decisione dell’allenatore. Nelle ultime ore sono arrivate due offerte molto interessanti dal punto di vista economico, una dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e una dell’Al Hilal. Il livornese non ha chiuso completamente la porta, deluso dalle ultime critiche sul percorso alla Juventus.di Ettore Griffoni / AnsaI dubbi inSaudita Su Twtter è diventato virale #????? ?????? ???? ?????? e può essere tradotto con “i ...