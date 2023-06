Allegri e l'offerta dall'Arabia | la scelta sulla Juve | con una sola via d'uscita

(Di sabato 10 giugno 2023) E' stata la notizia bomba della mattinata di sabato: una superSaudita per Massimilianoe un incontro in...

Leggi anche, arriva una maxidall'Arabia. Vertice a Montecarlo L'ultimo 'record' di: salutata la Superlega, resta l'unico reduce dell'era Agnelli Leggi i commenti ...Sì, perché oggi è uscita fuori la notizia di un possibile arrivo da quelle parti di Massimiliano: il tecnico della Juventus avrebbe ricevuto un'da parte di un club arabo con un ...Un grande club saudita, a quanto pare, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'tripla rispetto a quanto percepiscealla Juventus. Ci dovrebbe essere un summit a ...

Juve: maxi-offerta dall'Arabia per Allegri, vertice a Montecarlo Calciomercato.com

Allegri alla Juve guadagna 9 milioni di euro a stagione, e la possibilità di avere di fornte un’offerta realmente irrinunciabile potrebbe essere concreta. Questa volta a causa di una super offerta che ...E' stata la notizia bomba della mattinata di sabato: una super offerta dall'Arabia Saudita per Massimiliano Allegri e un incontro in programma a Montecarlo per discuterne. Il summit, secondo la ...