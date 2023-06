Alberto Matano travolto dal lutto improvviso | l’annuncio in lacrime a La Vita in Diretta

E nella puntata di oggi de La vita in diretta,affranto ed in lacrime per la grave perdita ha voluto ricordare con un ultimo saluto Forleo al quale era legato non solo da un rapporto ...Pierluigi Diaco pronto ad omaggiare Maurizio Costanzo: 'Maestro di una tv gentile' Il conduttore di Bella Ma' , ospite nella puntata di oggi del programma diha colto l'occasione per ...Lo hanno evidenziato oggi 09 giugno 2023 sulla loro Pagina Facebook, i redattori del programma di #Rai1 'La Vita in Diretta' condotto dadal lunedì al venerdì dalle 17.05 alle 18.35. ...

Alberto Matano - Da noi ...a ruota libera 04/06/2023 YouTube

Valeria Fabrizi ha di recente avuto un brutto incidente che è stato raccontato da Alberto Matano. La sua vita appesa a un filo ...L’appuntamento con Estate in diretta è per il 3 luglio 2023 su Rai 1 con la nuova coppia che ci terrà compagnia per tutta l’estate.