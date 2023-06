Alberto Angela | SuperQuark resterà per sempre di mio padre Il mio nuovo programma si chiamerà Noos

Si intitolerà Noos il nuovo programma di divulgazione scientifica checondurrà questa estate su Rai1, destinato a raccogliere il testimone da SuperQuark di papà Piero. A rivelarlo è lo stesso conduttore e ricercatore sui suoi profili social. "Carissimi, ...Chefosse in ritorno in televisione con un nuovo programma che portasse al pubblico la cara vecchia divulgazione scientifica si sapeva, ma opra emergono nuovi interessanti dettagli sul ...Il divulgatore scientifico svela il nome della nuova trasmissione, omaggio al programma condotto insieme al padre nel 1998torna in tv con un programma nel segno del ricordo del papà Piero . Il divulgatore scientifico lo ha annunciato ieri in un lungo post su Facebook, spiegando così l'origine del nome ...

Alberto Angela conduce Noos: Il nome del programma omaggio alle esplorazioni nel sapere di papà Piero Fanpage.it

Il programma dovrebbe cominciare già alla fine di questo mese, e avrà un concept inedito. Ma la sorpresa è il titolo: qualcosa che il padre avrebbe apprezzato ...Il titolo ricorda con affetto Viaggio nel Cosmo, "nel quale mio padre viaggiava tra i pianeti a bordo di un’astronave. Quell'astronave si chiamava Noos", scrive Alberto Angela parlando ai fan ...