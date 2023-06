Al via il Roma Pride | una grande festa | una piazza piena d' amore

(Di sabato 10 giugno 2023) La Capitale si tinge d'arcobaleno per il, la manizione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+, con cortei che si svolgono anche in altre nove città. Partenza dadella ...

...della città al sindaco Roberto Gualtieri ieri si è aggiunta l'assessore all'Ambiente di... Nel quadrante nord della città c'è il deposito diSalaria, dove su 55 compattatori laterali (i ...Tanti sono bastati a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club diAldo ... Apripista fu lanel 2011, con l'americano James Pallotta che mise fine agli ultimi complicati ...Nella Capitale sfila ilPride (concentramento alle 15 in piazza della Repubblica), ad Avellino ... di Liguria Pride a Genova (partenza alle 16 daSan Benedetto). E ancora: il Lecco Pride da' ...

VIDEO | Furgone avvolto dalle fiamme in via Roma, l'intervento dei vigili del fuoco PalermoToday

La Parata Il Rock Me Pride Le madrine del Roma Pride 2023 Giugno è il mese del Pride e come in altre città ancheper l'annuale manifestazione a sostegno dellal’evento viene organizzato e… Leggi ...Dopo anni di intensa collaborazione si stringe ancora di più il legame tra le due realtà sportive che svolgono la loro attività al centro Don Pino Puglisi di via Stefano Vaj.