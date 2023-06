After Work | biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma | Bologna | Milano e Torino

(Di sabato 10 giugno 2023) Ecco come ottenere deiper le proiezioni del documentario di Erik Gandini,, nelle città di. Un futuro da incubo in cui la maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nei prossimi 15 anni per via dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Ad affrontare questo delicato tema è il regista italiano naturalizzato svedese Erik Gandini in, documentario in uscita il 15 giugno distribuito da Fandango. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno nelle città di, ...

Ad affrontare questo delicato tema è il regista italiano naturalizzato svedese Erik Gandini in, documentario in uscita il 15 giugno distribuito da Fandango. Alcuni fortunati spettatori ...Abbiamo a disposizione per i nostri lettori alcuni biglietti gratuiti per, il film di Erik Gandini in arrivo nelle nostre sale il 15 ...Se dovevo soffrire, allora preferivo farlo nello spirito, guardando il documentario di Erik Gandini,, ispirato alle ricerche sull'ideologia del lavoro del sociologo svedese Roland Paulsen.

After Work, proiezione sul tema dell'era del dopo lavoro: molti spunti provocatori per un saggio suggestivo MYmovies.it

Ecco come ottenere dei biglietti omaggio per le proiezioni del documentario di Erik Gandini, After Work, nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino.Erik Gandini si chiede se sia realmente arrivato il momento storico di "demolire" il mito del tempo lavorativo e di prendere atto del suo declino per elaborare strategie di cambiamento. Da giovedì 15 ...