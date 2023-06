AEW | Annunciato il ritorno di Miro | sarà presente nel primo episodio di Collision

(Di sabato 10 giugno 2023) Manca ormai poco al lancio del nuovo tv del sabato sera show di casa AEW. Ildiè in programma per il 17 giugno in quel di Chicago. Come sappiamo, rivedremo, dopo i fatti di All Out e una lunga assenza per infortunio, CM Punk il quale lotterà nel main event della serata a fianco degli FTR contro Jay White, Juice Robinson e Samoa Joe. Non solo, nel corso dello show tornerà in azione a, anche lui da tempo assente dagli show AEW.torna in azione L’ex TNT Championtornerà in azione durante ildi. La conferma ufficiale è arrivata tramite i social della federazione. Il bulgaro è assente da tempo dagli show AEW e, di fatto, i piani creativi che lo riguardassero si ...

THQ Nordic GmbH e All Elite Wrestling (AEW) hanno annunciato la data d'uscita di AEW: Fight Forever, titolo di wrestling arcade in sviluppo da parte di YUKE: sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X-S, PC e Nintendo Switch

