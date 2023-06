Addio a Gaetano “Ninì” Cafiero | cronista di razza del Secolo | una vita avventurosa da cowboy degli abissi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 giugno 2023) Ogni tanto lo vedevamo arrivare al, quando passava a trovare la sua Mirella, portandosi via, per un caffè volante, la nostra adorata segretaria di redazione che, per la maggior parte di noi, era una specie di Mamma protettiva e sempre presente, e lasciandoci orfani per qualche ora di quella donna molto bella, di gran classe, elegante e sempre sorridente di cui eravamo perfino un po’ gelosi, il perno fondamentale intorno al quale ruotava l’organizzazione quotidiana del giornale. Lo precedeva la sua fama ed i racconti quasi leggendari che giravano su di lui, le sue frequentazioni con attori, attrici, personaggi dello spettacolo. E questa sua abilità di subacqueo estremo che era divenuta, ad un certo punto, un tutt’uno con la sua professione di giornalista e fotografo., (nella foto con Enzo ...