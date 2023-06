Abuso d’ufficio | Nordio sicuro | “Trovato l’accordo | presto in Consiglio dei ministri” 

(Di sabato 10 giugno 2023) Il Guardasigilli a tutto campo: “C’èpolitico sulla riforma, ora tempi stretti. Intercettazioni sui giornali? Colpa di chi non controlla” La riforma del reato di, vero e proprio spauracchio per ondate di sindaci in tutta Italia, arriveràindei ministri. Ne èil ministro della Giustizia Carlo, intervenuto L'articolo proviene da Il Difforme.

'Il progetto di riforma sull'è pronto. Non so se sarà in Consiglio dei ministri questa settimana, anche se lo auspico, o la prossima. In ogni caso c'è l'accordo politico'. È un fiume ...... l'ex primo cittadino e chirurgo Carmine Antropoli accusato, con alcuni ex amministratori e imprenditori, a vario titolo, di corruzione, turbativa'asta ee riciclaggio.L'accusa formulata a suo carico era diin quanto non si astenne in Consiglio comunale dall'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020. Il documento, infatti, ...