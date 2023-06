Abbandonare i pensieri grazie allo yoga

(Di sabato 10 giugno 2023) Alla mia prima lezione non ricordo se a terra ci fossero coperte o asciugamani, né se indossavo la tuta blu dell’ora di ginnastica, ma di sicuro ai piedi calzavo le Superga rosa che mi accompagnavano in quegli anni. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Leggi anche › “A Corpo Libero” con iO Donna: iscrivetevi alle discipline! › Un weekend di sport e benessere con iO Donna: “A Corpo Libero” Tappetini da, fuseaux, tessuti tecnici, sneakers o calzine nere con le dita erano di là da arrivare. Il maestro era del genere guru, i movimenti strani, forse un po’ noiosi; la prova più difficile era il rilassamento finale, lo “savasana”. ...

... che mi ha portato adgli studi di Giurisprudenza per dedicarmi alla musica. Lamo ... Dopo una delusione amorosa l'artista vive infatti un'ossessione, entrando in un loop di, ......a conservare traccia o memoria travolti dal trauma della nascita che ci spinge adquel ... l'autore riesce a trascinarci lentamente nel vortice deidi Daniel, un quattordicenne in ..., le abitudini che non servono più, che non parlano più al presente, che ripetiamo senza ... Un intero mondo senza più senso, che dobbiamo avere il coraggio die a cui dobbiamo ...