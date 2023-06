A Senago un murales per ricordare Giulia e Thiago | il bimbo mai nato Domani i funerali

(Di sabato 10 giugno 2023) Nel luogo dove il corpo diè stato lasciato dall’uomo che ha ucciso lei e il loro bambino, sta nascendo un, con i nomi delle due vittime e due immagini che ritraggono la giovane com'era in vita e come sarebbe stata tra pochi mesi, con il suotra le braccia . Subito dopo il ritrovamento del corpo di, l’angolo di via Monte Rosa è stato colmato da centinaia di lettere,...

A Senago un murale per ricordare Giulia e Thiago Agenzia ANSA

