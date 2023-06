A Manuel Agnelli il premio Amnesty per ' Severodonetsk' | la città occupata dalla Russia

il Premio Amnesty per "Severodonetsk". Il fondatore e frontman degli "Afterhours" si aggiudica l'edizione 2023 del Premio ...Severodonetsk, o Sjevjerodonec'k, è la città nell'est dell'Ucraina occupata dalle forze d'invasione russa dal maggio dell'anno scorso. " Severodonetsk " è il brano con cuisi è aggiudicato con merito il premio Amnesty International Italia nella sezione dei big edizione 2023. La premiazione che si terrà a chiusura del 26esimo festival "Voci per la libertà "...La premiazione nella serata finale del festival 'voci per la libertà - una canzone per Amnesty' in programma dal 21 al 23 luglio a Rovigo. ' Severodonetsk' diè il brano vincitore del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big , assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, ...

"Severodonetsk" di Manuel Agnelli è il brano vincitore del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, ...