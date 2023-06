“2 matrimoni alla volta” al cinema dal 14 giugno

(Di sabato 10 giugno 2023) ROMA – Organizzare duenello stesso giorno? Si può fare, se hai un alibi perfetto! La commedia campione di incassi in Francia sta arrivando. “2” sarà, a partire dal prossimo 14, in tutte le saletografiche italiane. Assolutamente da non perdere. Una produzione Eagle Pictures. Regia di Philippe Lacheau, che recita anche come attore protagonista. Completano il cast Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Georges Corraface, Catherine Benguigui, Philippe Duquesne, Reem Kherici, Gad Elmaleh, Alexandra Lamy, Philippe Lellouche e Redouane Bougheraba. L'articolo L'Opinionista.

...libreria Nuova Europa, ai Granai). 'Sono a Palermo - dice al telefono - per fortuna ci si ... E poi ci sono i, i battesimi, le cresime: tutte le cerimonie religiose sono una rottura di c. ...parata è prevista la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein. Colamarino: parte la ... Secondo i sondaggi - ha aggiunto Magi - gli italiani sono favorevoli aegualitari e ...... 'Sei falsa Arisa, ca**o' ha scritto qualcuno ribadendo palesemente di non crederesua buona ... Secondo i sondaggi - ha aggiunto Magi - gli italiani sono favorevoli aegualitari e ...

2 Matrimoni alla volta - Film (2023) ComingSoon.it

(Agenzia Vista) “Il PD sta portando avanti la battaglia per il matrimonio egualitario, per facilitare le adozioni, per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali e continuerà ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono prossimi al matrimonio ma, negli ultimi giorni, sui social erano circolate voci che davano per certa una crisi tra i due e, secondo alcuni utenti, ...