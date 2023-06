(Di venerdì 9 giugno 2023) – “La vergognosa delibera sulla fascia verde del Pd, talmente contrastata che lo stesso sindaco Gualtieri è stato costretto a fare marcia indietro, deve essere cancellata. Ad oggi sono già stati28 milioni di, calcolando la somma degli appalti attivati in particolare da Agenzia della Mobilità. Scorrendo tutte le procedure avviate, dagli studi di pianificazione e progettazione all’installazione della cartellonistica, dai programmi software per monitorare i varchi fino agli impianti di connettività, si trovano interventi costosi e immotivati. “Nella delibera si ignorano i dati aggiornati, dimenticando i mezzi pubblici, tutti da potenziare e rinnovare. Si omettono la necessità di pulizia e igiene delle strade e si trascurano tutte le altre fonti inquinanti della città. Il Sindaco Gualtieri e l’assessore Patanè promettono modifiche senza senso, ...

tra mezzi pubblici scarsi, vecchi e inquinanti, lavori in ritardo e strade non lavate da anni, i cittadini che hanno potuto hanno fatto la propria parte', conclude...firme (tante quelle raccolte dalla petizione online del consigliere leghista Fabrizio), ... dopo giorni di riflessione e valutazioni tra uffici e giunta, le modifiche alla delibera sulla...

ZTL, Santori: Spesi 28 mln di euro e è tutto da rifare RomaDailyNews

“I livelli di Pm10 e di biossido di azoto sono sotto i limiti da oltre un anno e mezzo, quindi i divieti che il sono ingiustificati” ...Ormai la questione di Roma sulle Ztl in fascia verde spacca cittadini e pubblica amministrazione; Santori (Lega) punta dritto a Gualtieri ...