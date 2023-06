Zoey Stark | “Non mi avevano detto che sarei stata draftata a Raw”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel corso dell’ultimo draft,è passata da NXT a Raw. La giovane wrestler aveva impressionato tutti in quel di Orlando e la WWE ha deciso di puntare su di lei anche nel main roster., dopo un brevissimo periodo di ambientamento, èinserita nel feud tra Becky Lynch e Trish Stratus. Proprio la Hall of Famer sarà una sorta di chioccia per, con quest’ultima che potrebbe imparare molto da lei. Il commento Parlando con Corey Graves ad After The Bell,ha rivelato dei dettagli riguardo al momento in cui è stato annunciato il suo passaggio al brand rosso:“Quella che avete visto èuna reazione genuina. Non lo sapevamo, non ne avevamo idea. Avere la possibilità di leggere il mio nome sullo schermo è stato ...

A vincere è stata proprio la superstar canadese grazie alla clamorosa interferenza di, ex stella di NXT, nascosta sotto al ring per tutta la durata del match. WrestleMania: quando la WWE ...A vincere è stata proprio la superstar canadese grazie alla clamorosa interferenza di, ex stella di NXT, nascosta sotto al ring per tutta la durata del match. WrestleMania: quando la WWE ...

Zoey Stark ha sconfitto Natalya a RAW The Shield Of Wrestling

Zoey Stark is the guest on the latest "After The Bell with Corey Graves." We have a few highlights below but be sure to scroll down to hear the entire interview. Stark said she did not know she was ...While appearing on the latest episode of Women’s Wrestling Talk, Zoey Stark discussed her arrival to the WWE main roster.