Zhang | 'Nonostante la crisi globale | in questi anni l'Inter ha vinto tutto in Italia Meritiamo di essere in finale'

Vedo serenità nel gruppo e nello staff,una tensione che sta logicamente salendo. Ho la ... "Il presidenteha sempre sostenuto me, la squadra e il mio staff, sia in momenti di successi ...Sia nei momenti difficili che dopo le vittorie dei trofei il presidenteha sempre mostrato la ... Dispiace per Roma e Fiorentina chebuone partite non sono riuscite a vincere le ...Vedo serenità nel gruppo e nello staff,una tensione che sta logicamente salendo. Ho la ... "Il presidenteha sempre sostenuto me, la squadra e il mio staff, sia in momenti di successi ...

Zhang: 'Nonostante la crisi globale, in questi anni l'Inter ha vinto tutto ... Calciomercato.com

Essere di nuovo in finale dopo 13 anni è un grande onore e ci siamo arrivati, dopo aver vinto in queste stagioni tutti i trofei in Italia, nonostante la crisi con la quale il mondo del calcio ha ...Nonostante gli ingenti investimenti di Suning nell’Inter ... Parlando del Manchester City, è inevitabile menzionare Pep Guardiola. A tal riguardo, Zhang ha detto: “È un allenatore straordinario, ...