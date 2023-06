Zerocalcare presenta Questo mondo non mi renderà cattivo | “una storia molto umana ed emotiva”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 giugno 2023), famoso fumettista romano, dopo lo straordinario successo ottenuto con Strappare lungo i bordi torna su Netflix con la nuova serie di animazionenon mi, disponibile a partire da oggi 9 giugno 2023 sulla piattaforma streaming. In occasione del lancio su Netflix dinon miMichele Rech, in arte, giovedì 8 giugno 2023 ha incontrato la stampa perre la nuova serie. Alla conferenza, dove il fumettista ha svelato retroscena inediti e chiarito alcuni punti focali del suo operato, eravamo presenti anche noi della redazione VelvetMAG. Michele Rech, in artela nuova ...