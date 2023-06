Zeman ricorda | “Spalletti fece una mascalzonata Lui soffre calciatori simbolo come Insigne”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’attuale allenatore del Pescara, Dzenek, nel suo libro si è soffermato anche sul tecnico Luciano. Non una bella serata quella di ieri per Dzenek, attuale allenatore del Pescara, reduce dalla cocente eliminazione del Delfino nei playoff di Serie C per mano del Foggia. L’ex tecnico della Roma tra le altre si è espresso anche sull’allenatore del Napoli, Luciano, in un libro scritto con il giornalista Andrea Di Caro dal titolo “La bellezza non ha prezzo”.ha voluto esprimere alcuni pensieri riguardo al rapporto trae alcunindo anche qualche ‘’ del tecnico di Certaldo. Secondo il boemo,sembrerebbe avere ...