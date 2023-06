William potrebbe battere Harry con un accordo YouTube da 95 milioni?

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nessuna pace all’orizzonte tra il principeed il principe. La tensione tra i due fratelli è oramai cosa tristemente nota e i media britannici ricamano situazioni ben più articolate intorno a loro. Secondo quanto riportato dai tabloid, infatti, il principe di Galles sarebbe in sfida aperta con il duca di Sussex per la popolarità sui social e le piattaforme streaming anche se con intenti del tutto diversi. Il principee Meghan Markle hanno sempre goduto di un ottimo seguito sui social, e c’è chi pensa chee Kate Middleton adesso stiano copiando le loro strategie di comunicazione. Al di là di qualche affinità, però, le due coppie mantengono stili e interessi molto diversi e – per qualcuno – anche in sfida tra loro. ANSASecondo quanto riferito, infatti, il futuro re della Gran Bretagna, il ...

Commenta per primo Cristian Chivulasciare la panchina della Primavera dell'Inter per approdare all'Ascoli. I bianconeri, che ... è lotta aperta conViali , attualmente alla guida del ...mi ha detto che non riesce mai a batterla!'. Ciò che al principesuccedere, a breve, anche con Charlotte, se, come sembra essere ormai una certezza, buon sangue non mente.Lo stesso Tahirovic è rientrato nel mirino anche della Salernitana: De Sanctischiederlo ... Di sicuro saluteranno Trigoria Ante Coric eBianda , giunti alla scadenza naturale del loro ...

'Il re leone' potrebbe diventare una saga. La Disney: "Come Star Wars" la Repubblica

Sean Bailey, presidente di Walt Disney Pictures, ha dichiarato che Il re leone potrebbe diventare un franchise simile a Star Wars. "Sono convinto che Il re leone possa espandersi in una grande, epica ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...