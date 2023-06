Werder Brema | colpo Keita dal Liverpool | il centrocampista arriva a parametro zero

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilmette a segno un grandissimoper il presente e per il futuro. La squadra tedesca ha chiuso ogni tipo di trattativa per l’arrivo di Naby. Ilsi era liberato da poco tempo dalcon il quale non è mai sbocciato l’amore desiderato. La prossima meta dunque sarà il ritorno in Germania, visto cheera stato una delle tante sorprese del Lipsia fino al 2018. A rendere ufficiale l’arrivo diuna nota delche ha messo nero su bianco l’arrivo in Germania. SportFace.

