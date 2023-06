Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

VXL, un blogger esalta Pafundi: 'Il nuovo Verratti' Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Carissimi blogger, eccoci per un'altra straordinaria carrellata colma di emozioni e trofei... ad attendervi al Bar troverete il nostro Pippo Russo ...La stagione (da Allegri definita) "folkloristica" della Juventus sta per giungere al termine. Per il secondo anno consecutivo, la squadra bianconera non è riuscita ad aggiudicarsi nessun trofeo e la r ...