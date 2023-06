VOTI&STATS – Cagliari Bari | i limiti di Ranieri | le scelte giuste di Mignani

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le statistiche del primo round della finale playoff tragiocata all’Unipol Domus Arena Il primo round dei playoff di Serie B che deve decidere chi andrà ad aggiungersi a Frosinone e Genoa per il salto di categoria si è concluso sull’1-1. Una rete per tempo – Lapadula per i sardi e Antenucci su rigore per i pugliesi -; un tiro dagli 11 metri calciato da Cheddira e parato da Radunovic; un risultato che Claudioha riconosciuto come giusto e che Micheleavrebbe voluto che maturasse prima del minuto 96 per quanto fatto dalla sua squadra. Cosa dicono i dati maturati ieri sera? Su cosa possono contare maggiormente le due squadre in vista del ritorno di domenica? Chiamato a rimontare essendosi trovato in svantaggio dopo appena 9 minuti, ilha fatto la partita e sia ...

Le statistiche del primo round della finale playoff tra Cagliari e Bari giocata all'Unipol Domus Arena Il primo round dei playoff di Serie B che deve decidere chi andrà ad aggiungersi a Frosinone e ...Il presidente Roberto Simoni è stato eletto con 447, pari all'84%. Con lui, è stato designato anche il nuovo Consiglio di Amministrazione : nel settore Produzione lavoro e servizi: Germano ...SCORE: 7,50 IDEGLI ALTRI Nme: 8,00 Clash Music: 8,00 Pitchfork: 7,50 Uncut: 6,00 DA ASCOLTARE SUBITO That Is My Life, That Is Yours - Empty Stomach Space Cadet - Seagirl DA SKIPPARE SUBITO ...

Pnrr, fiducia della Camera a Dl Pa con limiti a controlli della Corte dei Conti Sky Tg24

Quando Beppe Grillo iniziò a fare politica scrissi su Internazionale due articoli, dicendo che era un “mostro” in via di evoluzione. Gli scrissi anche, a un indirizzo del Movimento. Suona il telefono: ...Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione, della quale sono stato primo firmatario, che chiedeva di delegare un rappresentante della Giunta, o del Consiglio stesso, per portare l’a ...