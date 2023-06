Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 giugno 2023) Laprosegue la sua conversione all'elettrico puro introducendo la EX30, sorella minore della recente EX90 e frutto della medesima filosofia di base: un modello nato esclusivamente per la propulsione a batteria e concepito secondo i nuovi canoni stilistici del marchio. Nel corso del 2024, inoltre, la EX30 sarà affiancata dalla variante Cross Country, contraddistinta da una maggiore caratterizzazione off-road. Per la EX30 standard, prenotabile in concessionaria oppure online con le prime consegne previste a gennaio 2024, i prezzi italiani partono da 35.900 euro e arrivano a circa 52 mila in base agli allestimenti. In futuro, sarà introdotta la formula dell'abbonamento in stile Lynk & Co, per la quale laha parlato di prezzi a partire da 599 euro. Questa opzione, però, subentrerà in un secondo momento nel nostro Paese, dove inizialmente ...