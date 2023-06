Volvo EX30 vista da vicino | la compatta svedese convince

(Di venerdì 9 giugno 2023)si svela a Milano. Dal vivo il B-SUV elettricostupisce per l'equilibrio del design, le soluzioni adottate e la qualità delle finiture....

Abbiamo visto dal vivo la: la piccola suv elettrica svedese, disponibile a trazione posteriore o integrale, è ricca di contenuti e ha un prezzo interessante. Migliorabile la praticità. Lavuole ...Motorizzazioni Per lasi possono scegliere tra 3 powertrain . C'è una versione d'attacco con batteria LFP da 51 kWh (49 netti), esclusivamente single motor e a trazione posteriore, e ci ...

Volvo EX30: dimensioni, motori, autonomia e prezzi del SUV elettrico HDmotori

La nuova Volvo EX30 entra a gamba tesa fra i SUV di piccole dimensioni, essendo una Segmento B, con caratteristiche premium: è solo elettrica. Parliamo di un prodotto in grado di garantire ottime cara ...Si parte da 35.900 per la Volvo EX30 in allestimento Core e singolo motore posteriore, la top di gamma Ultra con doppio motore costa invece 50.900 ...