Volo salvavita da Cagliari a Milano per due gemellini di tre mesi

Leggi Anche Brindisi, morta dopo un parto gemellare, il marito ai medici: 'Ho visto le vostre lacrime, siete stati i suoi angeli custodi' Aeronautica militare Sono centinaia ogni anno le ore di...Sono centinaia ogni anno le ore dieffettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell'Aeronautica Militare, in particolare del 31/mo Stormo di Ciampino, del 14/mo Stormo di Pratica di ...Al momento non si conoscono ulteriori dettagli suleffettuato dall'Aeronautica Militare. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Torino un'ambulanza si è poi diretta all'ospedale per il ...

Volo salvavita per due gemellini di 3 mesi Today.it

I due, precedentemente ricoverati al Policlinico Universitario Monserrato "Duilio Casula", avevano bisogno di specifiche cure salvavita. Così la Prefettura ha richiesto l’intervento immediato dell’Aer ...Sono stati trasportati d’urgenza da Cagliari a Milano con un volo salvavita due gemellini di appena tre mesi, in una corsa contro il tempo per salvare le loro piccole vite. Un Falcon 50 dell’Aeronauti ...