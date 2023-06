Volley | VNL maschile 2023 | Italia ancora ko | gli Stati Uniti vincono in tre set

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Seconda partita e seconda sconfitta in quel di Ottawa per l’del, che nella week 1 nella Nations Leagueè stata sconfitta per tre set a zero dagli. 15-25, 18-25, 19-25 i parziali in favore del Team USA, che a differenza degli Azzurri si è presentato all’appuntamento con l’organico praticamente completo. Una differenza netta di esperienza, ma che comunque non può togliere il disappunto e l’amarezza per una prestazione davvero sottotono da parte dei ragazzi del ct De Giorgi che non sono mai entrati davvero in partita. Domani, sempre alle 22:30, l’appuntamento contro Cuba per un match sulla carta maggiormente alla portata di questagiovane e “sperimentale”. PROGRAMMA WEEK 1 VNL: ...