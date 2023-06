(Di venerdì 9 giugno 2023) Laball Nations League della Nazionale Italiana maschile non è iniziata con il piede giusto. Due vittorie nelle prime due partite, prima con l’Argentina e poi con gli Stati Uniti, entrambe cedendo nettamente col punteggio di 0-3. Da sottolineare però che, a differenza delle due avversarie affrontate sin qui, la squadra azzurra è imbottita di “seconde linee” e di giovani, chiamati a fare esperienza al massimo livello. Il CT Fefé de, nelle parole rilasciate ai canali ufficiali della FIPAV, ha infattito: “Volevamo sicuramente cercare di reagire o almeno di mettere in campo un gioco migliore rispetto all’esordio. Devo essere onesto, gli USA erano la squadra meno adatta per cercare di riprendere alcune cose”. “Ci hanno messi sotto pressione al servizio, hanno giocato una pallavolo di alto livello ...

Volley, De Giorgi predica calma: "Questo torneo è un'opportunità. Non dobbiamo pensare troppo" OA Sport

