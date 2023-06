VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di venerdì 9 giugno 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

L 'Italiadi pallavolo ha iniziato con il piede sbagliato la Nations League : due sconfitte per 3 - 0 ... Lanon sarà comunque da buttare: "In queste partite dobbiamo guardare dalla nostra ...Si conclude con due appuntamenti in due giorni la prima settimana di. Dopo le due sconfitte per 3 a 0 ad opera di Argentina e USA stasera azzurri nuovamente in campo contro Cuba, mentre domani sarà la volta del match contro la Germania. Nel dettaglio: ...Per l'Italia è arrivata un'altra sconfitta in questa prima settimana di2023, con gli Stati Uniti vittoriosi tre set a zero. 'Volevamo sicuramente cercare di reagire o almeno di mettere in campo un gioco migliore rispetto all'esordio - l'analisi del ct De ...

VNL 2023 - L'Italia perde malamente con gli Stati Uniti: Azzurri spettatori non paganti nel 3-0 degli States Eurosport IT

L'allenatore dell'Italia, che ha iniziato con due sconfitte: “In queste partite dobbiamo guardare dalla nostra parte, prendere le cose buone e migliorare le altre” ...Combattuta e divertente la sfida tra Polonia e Bulgaria, vinta dai ragazzi di Nikola Grbic 3-2 25-27 25-19 22-25 25-22 15-11). La squadra di Plamen Konstantinov ha confermato i progressi messi in ...