Viva Rai2 | Fiorello dà appuntamento alla prossima stagione forse | «Vedremo di risolvere qualche problema e ci si vedrà all’inizio dell’inverno»

(Di venerdì 9 giugno 2023)Dopo più di cento puntate, è arrivataconclusione la riuscita avventura dinella mattina di. E’ il momento dei saluti e l’arrivederci, che una sorpresa quasi emozionato dà conriserva, senza sbilanciarsi troppo: “In questo momento parole non me ne vengono tantissime (…) Andiamo a fare il gran finale di, sperando ce ne possa essere anche un’altra, chi lo sa? Adesso non ve lo possiamo dire,dipiccolo, anzi, e magari ci si ...

Si esibisce davanti a una folla senza precedenti, sono arrivati in massa per assistere all'ultima puntata del programma "!" in via Asiago 10. La canzone "Due vite" è accompagnata dalle ...Se! tornerà la prossima stagione, sarà sempre in via Asiago, perché altrove non avrebbe motivo di essere. Ospite di Tg2 Post con Biggio e Mauro Casciari, Fiorello interviene nelle polemiche che ...ROMA, 08 GIU "Capisco i vicini che si lamentano, davvero, non li posso biasimare, e mi dispiace ma credo che! non si possa fare un nessun altro luogo": Fiorello, ospite di Tg2 Post con Biggio e Mauro Casciari, ha risposto ad una domanda sulle polemiche legate al rumore che genera l'occupazione di ...

Residenti di via Asiago contro Viva Rai2!, Fiorello risponde alle polemiche: «Li capisco, ma non si può fare altrove» Open

Ma sul web c'è una sola domanda che riecheggia: «Viva Rai2 tornerà il prossimo anno» Lo showman risponde così: «Dobbiamo risolvere qualche problema e forse torneremo all'inizio dell'inverno». Il ...