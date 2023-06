Vite al limite | la paziente sconvolge tutti | “Mi costringevano a mangiare davanti alle telecamere ma io ero già a dieta da mesi”

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Altra cattiva pubblicità peral: il programma del Dr. Nowzaradan è nuovamente finito al centro delle polemiche. Ancora un duro colpo per la nota trasmissioneal, programma nato negli Stati Uniti nel 2012 e diventato presto uno dei reality più seguiti in Italia. Il format vede protagoniste alcune persone abbondantemente sovrappeso che con l’aiuto dell’ormai noto Dr. Nowzaradan si impegnano a riprendere in mano le loro. Molti grazie all’aiuto del medico una volta usciti dal programma riescono a perdere peso tornando così ad una vita normale. Unacontroal, polemiche verso il format – (Foto: Instagram @younannowzaradan) – Grantennistoscana.itAltri, invece, non riescono a dimagrire nemmeno con l’aiuto della ...