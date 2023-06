(Di venerdì 9 giugno 2023) Durante il suo intervento a Radio Sportiva, Gianniè tornato sulla lite a San Siro con Massimilianodopo Inter-Juventus di Coppa Italia, sottolineando lasbagliata del tecnico bianconero.SBAGLIATA – Queste le parole di Giannisu Massimilianoe sulle sue parole di fuoco dopo la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus: «Quella famosa lite dia San Siro non è andata a referto. È venuta fuori perché qualcuno dell’Inter ha voluto farla venire fuori e il tecnico non ci ha fatto una bellissima figura. Quel che possiamo dire ora è che la suaera sbagliata. Al di là poismentita, questa lite fa...

... ed in accordo con il nuovo Direttore, avevamo pensato ad un suo intervento negli ambienti ... mentre il Milan disi cuciva il suo 18mo scudetto, la Juventus chiudeva la stagione con '...E, lo ribadisco, il ridicolo di unche ti percula declamando che alla Juventus dopotutto ... E non può essere, quanto di più lontano dal popolo juventino, o Calvo né tanto meno gli ...... ecco che a 10 minuti dal fischio di inizio,trova un atto di clemenza , magari anche ... ha sbagliato l'acquisto inutile di Ronaldo, ha sbagliato nel passaggio daa Sarri, nel modo in ...

Visnadi: «Allegri, profezia sull’Inter sbagliata! Parte della storia» Inter-News.it

Blog Calciomercato.com: "No!...non è possibile!... ma ha sette vite ed una sola auto!... Da 60 anni è sempre con la sua Peugeot decappottabile grigio ..."5 sconfitte su 6 partite in UCL e retrocessione in UEL. 13 punti nelle prime 9 giornate di campionato. Meno 10 dal Napoli alla sosta. Poi scoppia l’inferno, ma la stagione della ...